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        Van'da çiftçiler buğday hasadına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:47
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        Van'da çiftçiler buğday hasadına başladı
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        VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde çiftçiler, buğday hasadına başladı.

        Bu yıl bahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmesiyle rekoltenin artması, tarlalarda hasat yapan çiftçileri sevindirdi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, ilçede bu yıl 92 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapıldığını belirtti.

        Buğday hasadının başladığını ifade eden Tekiner, "İlkbahar yağışları verimi büyük ölçüde artırdı. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyoruz." dedi.

        Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı ise, "Bu yıl son zamanların en verimli yıllı oldu. Bize tohum desteğinde bulunan Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu desteklerin gelecek yıl da devam etmesi bizim için çok faydalı olacaktır." diye konuştu.

        Çiftçilerden Mehmet Baltacı, çok verimli bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

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