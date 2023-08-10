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        İpekyolu Belediyesi'nin Sahil Bandı Projesi devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 19:00
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        İpekyolu Belediyesi'nin Sahil Bandı Projesi devam ediyor
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        VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesince, Van Gölü sahilinde başlatılan Sahil Bandı Projesi devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

        Proje kapsamında çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bölgedeki 307 ahırın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, bataklık alanları da ıslah ederek altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

        Sosyal donatı alanları, 75 bin metrekarelik yeşil alanı, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolu, çocuk eğlence alanlarının bulunduğu projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

        "Çok önemsediğimiz proje. Hem turizme hem de istihdama katkı sağlayacak. Sahil Bandı Projesi tamamlandığında Van'ın turizm potansiyeli artacak, vatandaşlar Van Gölü ile buluşma imkanı bulacak. Proje kapsamında bölge turistler için yeni bir destinasyon haline gelecek. Proje alanı hemşerilerimizin aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği bir kompleks olacak.

        Eski Van Şehri'nin canlanmasıyla birçok turistin bölgeye geleceğini dile getiren Aydın, "İran'dan birçok turist ilimize geliyor. Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Yılsonuna kadar projeyi bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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