İpekyolu Belediyesinin kitap tahlil programı devam ediyor

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen kitap tahlil programı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ahmet Çam Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte Abbas Sayar'ın "Yılkı Atı" romanı tahlil edildi.

"Okumak Nefes Almaktır” sloganıyla düzenlenen programda, katılımcılar hem kitap hakkında fikir alışverişinde bulundu hem de kendilerini ifade ederek topluluk önünde konuşma pratiği yapma imkanı buldu.

Her ay farklı bir kitabın tahlil edildiği programlara tüm kitapseverler davet edildi.