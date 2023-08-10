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        Çatak Çayı'nda balık tutmak isteyen kişi boğuldu

        Van'ın Çatak ilçesinde balık tutmak için dereye giden kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:58
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        Çatak Çayı'nda balık tutmak isteyen kişi boğuldu
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        VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde balık tutmak için dereye giden kişi boğuldu.

        Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Muttalip Şipal, balık tutmak için Çatak Çayı'na gitti.

        Eline bağladığı serpme ağla balık tutan Şipal, ağı çıkartmaya çalışırken suya düştü.

        Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkez'inden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, bir süre sonra Şipal'i sudan çıkarmayı başardı.

        Ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Muttalip Şipal, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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