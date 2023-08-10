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        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet tutkunları, Muradiye'ye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 23:03
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        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet tutkunları, Muradiye'ye ulaştı
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        VAN (AA) - Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali kapsamında Van'dan yola çıkan bisiklet tutkunları, 6. günde 370 kilometre yol katederek Van'ın Muradiye ilçesine ulaştı.

        Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Van Denizi Bisiklet Festivali'ne farklı ülke ve illerden 280 kişi katıldı.

        Bisiklet tutkunları, 370 kilometre pedal basarak Muradiye ilçesine ulaştı.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van'dan 250 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını söyledi.

        "Edremit, Gevaş, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Erciş ilçelerine gittik. Şu anda Muradiye ilçesindeyiz." diyen Özel, şöyle konuştu:

        "Festivalimiz devam ediyor. Son iki günümüz artık sona geldik. Van Gölü'nün etrafını gezdik. Amacımız Van Gölü'nün güzelliklerini, zenginliklerini misafirlerimize tanıtmak. Festivaldeki amacımız farkındalık, Van Gölü'nü tanıtmak, son yıllarda olan kuraklık ve çevre kirliliği. Kamp yaptığımız geçtiğimiz kıyılarda çevre temizliği de yapıyoruz. 250 kişilik sporcu grubumuzla devam ediyoruz. Ülkemizin tüm illerinde katılım sağlayan sporcumuz var. Ekibimizde 20 İranlı, 2 Fransız ve bir Danimarkalı var."

        İranlı Helia Shahedi ise festival için Van'a geldiğini belirterek, amacının Van Gölü'nün kirletilmemesine dikkati çekmek olduğunu belirtti.

        Bisiklet tutkunları, ​​​​​​​Van Gölü çevresindeki turu tamamlamak için Van'a pedal basmaya devam etti.

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