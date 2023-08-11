Vanlı sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'nde başarı elde etti

VAN (AA) - Van'da Anadolu Yıldızlar Ligi'ne katılan 195 sporcu başarılı oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Anadolu Yıldızlar Ligi'ne katılan 195 sporcu, yarı final ve final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sporcular, 22 farklı branşta Van'ı temsil etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Koordinatörü Senem Eroğlu, sporcuların önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Eroğlu, "Van olarak lig başarımız oldukça iyi. Sporcularımız çok sıkı çalışarak bu başarıları elde etti. Özellikle kız sporcularımız neredeyse tüm spor kategorisinde yer almış durumda. Umarız yarı final ve final müsabakaları da istedikleri gibi sonuçlanır, Van'a kupa ve madalyalar ile dönerler. Antrenör ve sporcularımızda müsabakalarda başarılar diliyoruz." dedi.