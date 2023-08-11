Tuşba'da üç mahalleye daha doğalgaz verilecek

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde üç mahalleye doğalgaz verilmesi için çalışma başlatıldı.

Tuşba Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin bazı mahallelerinde doğalgaz sıkıntısının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, belediye meclisinin de kararıyla Şemsibey, Kalecik ve Beyüzümü mahallelerinde kadastro planına göre uygun olan sokaklarda alt yapı çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Salih Akman, yaptığı açıklamada, doğal gaz kullanım oranını artırmak istediklerini söyledi.

Akman, "Kömür, maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra insan sağlığını da tehdit etmekte ve ciddi anlamda çevre kirliliğine neden olmakta. Bu kararı aldık ki vatandaşlarımız doğalgazın keyfini yaşayarak bu kışı rahat bir şekilde geçirsin. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.