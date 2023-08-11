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        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:55
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        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
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        VAN (AA) - Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

        Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde 2 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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