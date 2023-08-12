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        Van'da arı sokması sonucu rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 20:53
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        Van'da arı sokması sonucu rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde arı sokması sonucu vücudunda alerji oluşan Saniye Somer, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Kılıçtutan Mahallesi'nde arı sokması sonucu vücudunda alerjik reaksiyon gelişen 50 yaşındaki Somer'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi.

        Somer, mahalle yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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