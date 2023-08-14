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        Van'da kent meydanı yapım çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:56
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        Van'da kent meydanı yapım çalışmaları sürüyor
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        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmalar devam ediyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 6 bin 580 metrekarelik alana kent meydanı yapılıyor.

        Konser, tiyatro ve miting gibi etkinliklerin yapılabileceği şekilde tasarlanan meydanda, sahne, oturma alanları ve çeşitli donatılar yer alıyor.

        Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, vatandaşların kentin en işlek noktasında dinlenebileceği, etkinliklere katılabileceği bir alan oluşturulacak.

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