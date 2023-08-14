Van'da zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı

VAN (AA) - Van'da zabıta ekipleri, ana cadde ve ara sokaklarda kaldırımları işgalinin önlenmesine yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yol ve kaldırımları daha rahat kullanmasına yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kentte ana cadde ve ara sokakları dolaşan ekipler, kaldırım işgali yaptığı belirlenen esnafı uyardı.

Ahmed-i Hani Parkı, Ferit Melen, Ordu, Cumhuriyet ve Milli Egemenlik caddeleri ve ara sokaklarda kaldırımlara bırakılan ürünleri kaldıran ekipler, bazı iş yerleri hakkında cezai işlem yaptı.