Van Ticaret Borsasında makam aracı Togg oldu

VAN (AA) - Van Ticaret Borsası'nda (VANTB) Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

65 TOG 002 resmi plakalı Togg'un hizmete alınması dolayısıyla VANTB binası önünde program düzenlendi.

Programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Togg'un ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Aracın hayırlı olmasını dileyen Balcı, "Memleketimizin önemli bir eseri, yerli ve milli dediğimiz Türk mühendislerinin tasarladığı Togg, Van Ticaret Borsası tarafından teslim alındı. Togg ile gurur duymak, Türkiye'nin geleceğine inanç, güven demek. Allah, mühendislerimizden razı olsun. Sürüş keyfi, dinamizmi harika bir araba. İnşallah daha güzel olacak." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise ülkede hayal olarak görülen birçok projenin gerçekleştirildiğini belirterek, "Daha önce hayalini kurduğumuz aracın şu an gerçeğiyle karşı karşıyayız. İnanıyorum ki 5 yıl sonra bu aracı herkesin kapısının önünde göreceğiz. Allah devletimize zeval vermesin, her daim güçlü kılsın." diye konuştu.

Togg'un ülkenin en büyük gururlarından biri olduğunu vurgulayan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de "Togg çok rahat bir araba. Aracımızı Azerbaycan'da, Katar'da, Suudi Arabistan'da görebiliyoruz. Van'a iki araba gelmiş oldu. İnşallah uçaklarımız, tanklarımız, helikopterlerimiz gibi Toog da uluslararası bir marka olacak." değerlendirmesinde bulundu.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, "Bu projenin mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Van'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından aracın direksiyonuna geçen Balcı ve protokol üyeleri, kurumun bahçesinde tur attı.

Programa Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve oda personelleri katıldı.