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        AK Parti Edremit ve İpekyolu ilçe başkanları tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 19:02
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        AK Parti Edremit ve İpekyolu ilçe başkanları tanıtıldı
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        VAN (AA) - Van'da, AK Parti Edremit ve İpekyolu ilçe başkanlıklarına atanan Kenan Öndil ile Yavuz Kuşan için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Emre Güray, koltukların geçici olduğunu ve herkesin görev süresince davaya olan inancını ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

        Birlikte yol yürüdükleri eski ilçe başkanlarına teşekkür eden Güray, "Bundan sonraki süreçte ilçe teşkilatlarımızda bir takım değişiklikler olacak. Bu değişikliklerle 7 Ekim'de yapılacak kongremize hazırlanacağız. Akabinde de yerel seçimler maratonuna start vereceğiz. Çok büyük bir teşkilatın mensuplarıyız. Bundan sondaki süreçte ilçe başkanlarımızla sahada olacağız. Birlikte güçlenerek kazanacağız. Van'ı en iyi noktaya getirecek siyaset anlayışımızla bu bayrağı en ileri noktaya kadar taşımaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

        İpekyolu İlçe Başkanlığına atanan Yavuz Kuşan da partilerinin 22. kuruluş yıl dönümü kutladıklarını anımsatarak, "O günden bu yana partimizin her türlü kademesinde görev aldım. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Girmediğimiz mahalle, sıkmadığımız el, başvurmadığımız hiçbir yer kalmayacak. Yarım kalan şarkımız var. El birliği ile gerekeni yapacağız." dedi.

        Edremit İlçe Başkanlığına atanan Kenan Öndil ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dava arkadaşlarıyla birlikte gelecek yıl yapılacak yere seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandıklarını dile getirdi.

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve önceki dönem ilçe başkanı Sezer Bayramoğlu da yeni atanan başkanlara başarı temennisinde bulundu.

        Programa, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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