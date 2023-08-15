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        Van'da yatağa bağımlı hastaların raporları görüntülü görüşme yöntemiyle düzenleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:34
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        Van'da yatağa bağımlı hastaların raporları görüntülü görüşme yöntemiyle düzenleniyor
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        VAN (AA) - Van'da yatağa bağımlı hastalar için görüntülü görüşme yöntemiyle evde sağlık raporu düzenleniyor.

        Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık kurulu ile evlerinden çıkamayan yatağa bağımlı hastalar arasında, eve giden sağlık çalışanlarının desteğiyle uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştiriliyor.

        Kurul, bu görüşmelerle hastaları değerlendirerek "Sağlık Kurulu Raporu" düzenliyor.

        Hasta ve yakınları, uygulamayla evden çıkmak zorunda kalmadan ve poliklinikleri gezmeden sağlık kurulu raporu hizmetini alabiliyor.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama sayesinde tanısını almış ve izlemi yapılmış yatağa bağımlı hastaların evden çıkmak zorunda kalmadan işlemlerinin görüntülü görüşme yöntemiyle yapıldığını söyledi.

        Hastaların önceden tüm bölümleri gezdikten sonra sağlık kurulu raporu alabildiğini anımsatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Özellikle yatağa bağımlı hastalar için çok zor bir süreçti. İlimizde uygulamayı başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan ön değerlendirmenin ardından işlem başlatıyoruz. Hastaların evine hekim ve evde bakım birimlerimizi yönlendiriyoruz. Hasta muayene edilirken sağlık kurulumuzda canlı yayında hekimimizle irtibat halinde oluyor. Canlı bağlantı e-nabız sisteminden de kayıt altına alınıyor. Sağlık kurulumuz, hasta yanında bulunan hekimimizin yardımıyla uzaktan muayeneleri gerçekleştiriyor. Hastanın durumuna göre rapor veriliyor. Uygulamayı bir atılım olarak görüyorum. Uygulama hasta ve yakınları için çok önemli. Yoğun bakım ve palyatif servislerinde tedavi gören hastalar da bu hizmetten faydalanıyor. Uygulamayı geliştirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Emeği olan başta Sağlık Bakanlığımıza ve tüm yetkililere teşekkür ederim."

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