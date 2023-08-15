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        İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kütüphane inşaatını denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:44
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        İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kütüphane inşaatını denetledi
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        VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Mahallesi'nde yapımı süren halk kütüphanesi inşaatını gezen Aydın, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

        Aydın, eğitime katkı sunmak, okuma alışkanlığını artırmak ve kültürel faaliyetleri desteklemek için birçok alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Kütüphanenin kısa sürede hizmete açılacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Kütüphanemiz modern ve teknolojik altyapıya sahip olacak. İçinde dezavantajlılar için salon, bilgisayar odaları, sergi alanları, çocuk oyun alanı, sinema salonu, masal dinleme alanı, bebek kütüphanesi, derslikler ve konferans salonu gibi birçok bölüm bulunuyor. Modern tasarımı ve zengin eğitim materyalleriyle öğrencilere benzersiz bir eğitim imkanı sunacak kütüphane, aynı zamanda, yetişkinlerin kitap okuma alışkanlıklarına ve kültürel alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak."

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