Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yeşilay'ın "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay'ın "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi tarafından yazılan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Van Yeşilay Şubesi tarafından hazırlanan Erasmus Plus Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği programı kapsamında bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Büke, "Ürdün'den gelen Yeşilaycı gençlerimiz hoş geldiniz. Bir asra aşkın çalışmalarına devam eden Yeşilay'ımızın bağımlılıktan uzak sağlıklı nesiller mücadelesinde "hayat senin, sağlıklı yaşa" projemize katılım sağlayan herkesin, kendi şehir ve ülkelerine döndüğünde Yeşilay'ı temsil etmeleri bizler için çok kıymetli ve çok değerli. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

        Yeşilay'ın bölgedeki çalışmaları hakkında ilgili bilgi veren Yeşilay Van Koordinatörü Hakan Durgu ise "Ürdün'den 11 katılımcımız dün geldiler. Yarın da 4 katılımcımızın katılımıyla süreci başlatmış olacağız. Bu yıl 2 projemiz kabul edildi. İlkini geçen ay tamamladık. Bu 2. projemiz. Bu kez ev sahibi biz olduk. Ukrayna'dan 5 gönüllümüz gelecekti oradaki mevcut durumdan kaynaklı gelemediler. Ürdün'den 15 kişilik ekibimizi misafir ediyoruz. Bir kültürel değişim aslında yaşanıyor. Farklı ülkeler geliyor ülkemizin güzelliklerini görüyorlar. Bu güzellikleri de inşallah 9 gün boyunca görme fırsatları olacak." diye konuştu.

        Proje Koordinatörü Reem Haddad ise gönüllülerle Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali

        Benzer Haberler

        İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kütüphane inşaatını denetledi
        İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kütüphane inşaatını denetledi
        Van'da 8 ayda 20 kişi suda boğuldu
        Van'da 8 ayda 20 kişi suda boğuldu
        Van'da yatağa bağımlı hastaların raporları görüntülü görüşme yöntemiyle düz...
        Van'da yatağa bağımlı hastaların raporları görüntülü görüşme yöntemiyle düz...
        AK Parti Edremit ve İpekyolu ilçe başkanları tanıtıldı
        AK Parti Edremit ve İpekyolu ilçe başkanları tanıtıldı
        Van Ticaret Borsasında makam aracı Togg oldu
        Van Ticaret Borsasında makam aracı Togg oldu
        Van'da zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı
        Van'da zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı