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        Van'da Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:13
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        Van'da Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser ele geçirildi
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        VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta yapılan aramada Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser niteliği taşıyan yapı taşı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu dün ilçede bir aracı durdurdu.

        Yapılan aramada, kireç taşından kabartma tekniğiyle yontulmuş, kare formlu, üzerinde daire içinde haç işareti bulunan ve Hristiyanlık mimarisine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser bir yapı taşı parçası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

        Tarihi eser Van Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

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