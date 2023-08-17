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        Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları sürüyor

        Van'ın Tuşba Belediyesince, Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:09
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        Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları sürüyor
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        VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesince, Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı ile Ayanıs Kadınlar Plajı'nın da bulunduğu Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yapılıyor.

        Vatandaşların keyifli bir yaz sezonu geçirmeleri amacıyla çalışan ekipler, sahilde piknik yapanların bıraktığı çöpleri temizledi.

        Belediye Başkanı Salih Akman, yaz sezonunun başlamasıyla temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ve 110 kilometrelik sahil şeridinin tamamının temiz tutulması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Temiz bir kıyı şeridinin vatandaşların desteğiyle mümkün olabileceğini ifade eden Akman, şöyle konuştu:

        "Temiz bir Van Gölü sahili için yaz sezonu başından bu yana seferberlik başlattık. Bardakçı Mahallesi sahilinden başlayarak Sağlamtaş Mahallesi'ne kadar devam eden ve halk arasında 'Van Denizi' diye tabir edilen Van Gölü sahili boyunca düzenli olarak çevre temizliği yapıyoruz. Halkımızın da bu çalışmaya sahip çıkmasını istiyoruz. Van Gölü'ne girilmemesi gereken yerlere uyarı levhaları astık. Van Gölü sahilinin temiz kalması için belli bölgelere çöp konteyneri bıraktık. Sahillerimizi temiz tutan tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

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