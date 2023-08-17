Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van Valisi Balcı, Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Valisi Balcı, Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı, Ayanis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

        Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 yıl önceden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 36 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

        Vali Balcı, beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile kaleyi ve kazı evini ziyaret etti.

        20 kişilik ekip tarafından kazıların yürütüldüğü kaleyi gezen Balcı, kazıya başkanlık yapan Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'dan bilgi aldı.

        Ayanis Kalesi'nin çok önemli bir alan olduğunu belirten Balcı, "Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi kazısını ziyaret ettik. Yerli ve yabancı turistlerimizi bu önemli merkezimize bekliyoruz. Kazı çalışmalarına çalışan ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kazı çalışmalarına desteğimizi devam ettireceğiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları sürüyor
        Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları sürüyor
        Van'da şehit asker için tören düzenlendi
        Van'da şehit asker için tören düzenlendi
        Sınırın sıfır noktasındaki birlikler düzensiz göçle mücadelede ileri teknol...
        Sınırın sıfır noktasındaki birlikler düzensiz göçle mücadelede ileri teknol...
        Van'da EYS projesiyle yüzlerce antrenöre iş imkanı sağlandı
        Van'da EYS projesiyle yüzlerce antrenöre iş imkanı sağlandı
        İpekyolu Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor
        İpekyolu Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor