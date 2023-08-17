Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı kız futbolcu U15 Milli takım aday kadrosuna çağrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı kız futbolcu U15 Milli takım aday kadrosuna çağrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyespor Kadın futbol takımı sporcusu Şilan Akbal, U15 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce judo, hentbol ve 18 yaş altı futbolda birçok oyuncuyu milli takım kamplara gönderen Büyükşehir Beyediye Spor Kulübü, kadın futbol takımıyla da başarılar elde ediyor.

        TFF Kadınlar 3. Lig'de yer alan ve play-off maçına hazırlanan kırmızı siyahlıların U-15 takımında yer alan Şilan Akbal, milli takımların performans analizcileri tarafından önerilerek milli takımlar aday kadrosuna çağrıldı.

        Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, sporcularının ay yıldızlı forma altında mücadele etmesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

        15 yaşındaki kadın futbolcunun davet telefonunu aldıklarında büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

        "Kulübümüzde 2 sezondur yer alan Şilan'ı takip ediyorduk. Oyun stiliyle, tekniğiyle dikkat çekiyordu. Milli takımımız tarafından da izlenen Şilan, ilk aday kadrosunda yer aldı. Daha önce de birçok branşımızda sporcularımız ay yıldızlı formamızı gururla taşıdı. Şilan'ın da aynı gurur ve başarıyla taşıyacağına eminiz. Emeği geçen başta ailesi olmak üzere, hocalarımıza, Mustafa Cengiz Ortaokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Şilan kızımıza başarı dolu bir kariyer diliyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!

        Benzer Haberler

        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıka...
        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıka...
        Van'da polislerin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Van'da polislerin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Van Valisi Balcı, Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını inceledi
        Van Valisi Balcı, Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını inceledi
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları sürüyor
        Van Gölü'nün kıyı şeridinde temizlik çalışmaları sürüyor
        Van'da şehit asker için tören düzenlendi
        Van'da şehit asker için tören düzenlendi