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        Çaldıran'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 21:41
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        Çaldıran'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        VAN (AA) - Çaldıran ilçesinde Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

        Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezince Çaldıran Hükümet Konağı bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kızılay aracının yanına gelen vatandaşlar, görevlilerin yaptığı bilgilendirmenin ardından bağışta bulundu. Toplanan kanlar, analizlerinin yapılması ve depolanması amacıyla Van'a gönderildi.

        Kan bağışında bulunan Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hüseyin Efeoğlu, kan bağışının önemli olduğunu belirtti.

        Efeoğlu, "Kan mutlaka bir gün hepimize lazım olacaktır. Sosyal medyada her gün bir arkadaşımızın kan ihtiyacı için paylaşımını görüyoruz. Ülkemizin kan stoklarının sürekli tam olması için kan bağışı çok önemli. Herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.

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