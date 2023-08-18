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        Van'da deniz polisi boğulma vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 22:43
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        Van'da deniz polisi boğulma vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor
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        VAN (AA) - Van'da deniz polisi ekipleri, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde asayişin sağlanması, acil müdahale, arama kurtarma çalışmaları ile balıkçı ve gezinti teknelerinin denetimine yönelik çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda, deniz polisi ekipleri, 12-18 Ağustos tarihleri arasında Çarpanak Adası güneyinde yakıtı biten teknede mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

        Ekipler ayrıca, Edremit ve Tuşba sahil bandında 1130 kişiye boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirleri anlattı, broşür dağıttı.

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