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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:34
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı
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        VAN (AA) - Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 14-20 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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