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        Van'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:10
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        Van'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı
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        VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan 33 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 14-20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 85 yıl hapis cezası bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli mercilerce tutuklandı.

        Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Ekipler kentteki birçok noktada yaptıkları denetimlerde de 124 kişi, 65 araç ile 24 motosikletin sorgulamasını yaptı.

        Operasyonlarda çalıntı ürünler, 320 paket sigara, elektronik sigara ile cep telefonu ele geçirildi.

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