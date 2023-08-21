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        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:02
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        Depremde babası, dedesi ve ninesini kaybeden öğrenci, tıp fakültesini kazandı
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        VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen kentlerden Malatya'da babası, dedesi ve ninesini kaybeden Ferhat Ayaz Tunç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Fakültesine yerleşti.

        Geçen yıl Malatya Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve üniversite sınavında istediği bölüm gelmediği için tercih yapmayan 19 yaşındaki Tunç, 6 Şubat'taki depreme ailesiyle Van'dan üç yıl önce taşındıkları Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yakalandı.

        Depremlerde öğretmen olan babası Mücahid, dedesi Kasım ve ninesi Halima'yı kaybeden Tunç, annesi ve üç kardeşiyle Van'a taşındı.

        İpekyolu ilçesindeki özel bir kursa ücretsiz kaydolan Tunç, yaşadığı tüm acılara ve olumsuzluklara rağmen derslerine odaklandı.

        Yüksek Öğretim Kurumları sınavında 496 puan alan Tunç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Van YYÜ Tıp Fakültesine yerleşti.

        Pes etmeden derslerine çalışarak çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Tunç, kendisini doktor olarak görmek isteyen babasının, dede ve ninesinin bu başarısını görememesinin burukluğunu yaşıyor.

        Tunç, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

        İlk depreme uykudayken yakalandıklarını anlatan Tunç, "Deprem sonrası dışarı çıktık. Dedem felçli olduğu için çıkamadı. Dışarı çıkarmaya çalıştık fakat ikna edemedik. Depremin bittiğini sandık. Eve geri geçtik. Artçılar oluyordu. İkinci depremde dışardaydık. Evimiz yıkıldı. Babam, dedem ve nenem enkaz altında kaldı. Annemi ve kardeşlerimi güvenli bölgeye götürmeye çalıştım. Ülkenin dört bir yanından yardımımıza koştular. Hakkari ve Van'dan gelen akrabalarımızın yardımıyla buraya yerleştik. İş insanı İsmet Ölmez evimizin tüm eşyalarını aldı. Herkes bize destek olmaya çalışıyor." diye konuştu.

        Tıp fakültesini kazanmanın gururunu yaşadığını ifade eden Tunç, "Bu başarı sadece benim değil. Babam, Van'da tanınan bir öğretmendi. Arkadaşları bana yardımcı oldu. Özel bir kursa ücretsiz kaydoldum. Çalışma ortamı oluşturdum. Ders kaynakları temin edildi. Başarımda birçok kişinin emeği var. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tıp fakültesini kazandığım için aileme faydalı biri olacağım için mutluyum. Depremler sadece bizi değil yüzbinlerce insanı etkiledi. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

        - "Öleceğimizi düşündük"

        Yaşadıklarını anlatırken gözyaşını tutamayan dört çocuk annesi 41 yaşındaki Remziye Tunç ise depremde eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

        Eşinin tayini nedeniyle üç yıl önce Van'dan Malatya'ya yerleştiklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:

        "İkinci depremde iki kızımla araçtaydık. Evimiz yıkıldı. Binadan kopan parçalar aracın üzerine döküldü. Ortalık toz duman oldu. Öleceğimizi düşündük. Binaya yaklaşmaya çalıştığımda oğlum Ferhat izin vermedi. 'Babam gitti' dedi. O an babasını kaybettiğini hissetti. Ben kabullenemedim. Akrabalarımızı aradık. Yardımımıza geldiler. Onların yardımıyla Van'a yerleştik. Eşim, Ferhat'ın tıp fakültesini kazanmasını çok istiyordu. Oğluna doktorluğu yakıştırıyordu. Evlatlarımla gurur duyuyorum. Eşim çok güzel çocuklar yetiştirdi. İyi bir eğitimciydi. Malatya'da bir okula ismi verilecek. Buna çok sevindik. Keşke yaşasaydı, oğlumuzun başarısını görebilseydi. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim."

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