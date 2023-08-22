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        Van'da belediyenin refakatçi misafirhanesinde 8 ayda 11 bin 500 kişi ağırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:11
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        Van'da belediyenin refakatçi misafirhanesinde 8 ayda 11 bin 500 kişi ağırlandı
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        VAN (AA) - Van'da Büyükşehir Belediyesi Refakatçi Misafirhanesinde 8 ayda 11 bin 500 kişi konakladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen misafirhanede 30 oda ve 80 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor.

        Çevre şehir ve ilçelerden kente tedavi amacıyla gelen hasta yakınları için oluşturan misafirhanede, 5, 4 ve 3 kişilik oda, çift yataklı oda, aile odaları ve tek kişilik odalar bulunuyor.

        8 ayda 11 bin 500 kişi ağırlandığı misafirhanede, vatandaşların barınma konusunda sıkıntı yaşamaması için ekipler görev yapıyor.

        Bitlis'in Hizan ilçesinden hasta oğlunun tedavisi için gelen Ümit Tör, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Tedavi gördüğümüz hastaneden doktor ve hemşirelerin bize verdiği bilgi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine başvurduk. Başvurumuzun hemen ardından misafirhaneye yerleştik. Yaklaşık 1 haftadır burada kalıyoruz. Misafirhane otel konforunda, her şey çok güzel ve hijyenik." dedi.

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