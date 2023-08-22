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        İpekyolu'nda Sürekli Eğitim Merkezinde giden 207 öğrenci üniversite hayaline kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:43 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:43
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        İpekyolu'nda Sürekli Eğitim Merkezinde giden 207 öğrenci üniversite hayaline kavuştu
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        VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim gören 207 öğrenci, üniversite hayaline kavuştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz eğitim verilen merkez, dershanelere gitme imkanı bulamayan öğrencilerin çalışma alanı haline geldi.

        Merkezlerde öğretmenler eşliğinde sınava hazırlanan 207 öğrenci, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik gibi bölümlere yerleşti.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını belirtti.

        İstanbul, Dokuz Eylül, Marmara ve Hacettepe Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerin yanı sıra birçok ildeki üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik eden Aydın, öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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