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        Katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan minik güreşçi Botan, hedef yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:03
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        Katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan minik güreşçi Botan, hedef yükseltti
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        VAN (AA) - NEVZAT UMUT UZEL - Van'da ağabeyinden etkilenerek 2 yıl önce güreşe başlayan ve bu yıl katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan 11 yaşındaki Botan Demir, kariyerine uluslararası başarılar eklemek için çaba gösteriyor.

        İpekyolu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Botan Demir, ağabeyinin antrenmanlarını ve müsabakalarını izleyerek güreşe ilgi duyarken, 2 yıl önce antrenmanlara katılarak kendini geliştirmeye başladı.

        Şanlıurfa'da 14-16 Temmuz'da düzenlenen Seyit Hışırlı 11-13 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılarak ilk kez bir organizasyonda mindere çıkan Botan, Türkiye üçüncüsü olarak kariyerinin ilk derecesini elde etti.

        Daha büyük başarılara ulaşmak için ağabeyi ile her gün antrenörü Remzi Atan'ın gözetiminde antrenman yapan, kimi zaman da evde çalışan Botan Demir, çok sevdiği güreşte en başarılı sporcular arasında yer almak istiyor.

        - Demir: "Hedefim Avrupa ve dünya genelinde derece elde etmek"

        Botan Demir, AA muhabirine, ağabeyi ile milli güreşçi Rıza Kayaalp'i örnek aldığını ve hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak olduğunu söyledi.

        Güreşe başlamadan önce ağabeyini minderde hayranlıkla izlediğini anlatan minik sporcu, şunları kaydetti:

        "Eskiden ağabeyim antrenmana giderken beni de götürmesi için arkasından koşuyordum. Antrenmanlarını ve müsabakalarını izleyerek büyüdüm. Onu örnek alarak güreşe başladım. Bu süreçte bana en çok yardımı ağabeyim ve antrenörüm sağladı. Onlar sayesinde Türkiye üçüncüsü oldum." dedi.

        Başarılı olabilmek için sıkı çalıştığını ve antrenmanlarını aksatmadığını belirten Botan, uluslararası organizasyonlarda ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

        Elde ettiği başarıyla büyük bir mutluluk yaşadığını kaydeden Botan Demir, kendisine destek veren ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

        Kardeşinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden ağabey Nevroz Demir ise kendisinin de katıldığı birçok şampiyonada önemli dereceler elde ettiğini, Türkiye şampiyonlukları olduğunu anlattı.

        Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan Demir, "Kardeşimi güreşe başlatırken belli hedefler koyduk ve 2 yıl boyunca bu doğrultuda beraber çalıştık. Yaptığımız antrenmanların sonucunda kardeşim katıldığı ilk turnuvada derece aldı ve üçüncü oldu. Kardeşimle beraber çalışarak daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

        Antrenör Atan ise Botan Demir'in güreşe yatkın olduğunu ve ilerde çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirtti.

        Kentteki başarılı çocukları spora kazandırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Atan, "Botan, ağabeyinin vasıtasıyla yanımıza geldi. Spora isteğini ve yatkınlığını gördükten sonra antrenmanlara başladık. Türkiye üçüncülüğü bize yetmez, hedefimiz uluslararası arenada derece yapmak. Bunun için farklı antrenman metotları uygulayacağız. Hedef sıralamamızı yaptık ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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