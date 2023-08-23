Van'da sürekli eğitim merkezinde eğitim gören 503 öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirdi

VAN (AA) - Van'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle açılan sürekli eğitim merkezinde eğitim gören 503 öğrenci, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017'de dersaneye gitme imkanı olmayanlar için açılan merkezde, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 654 öğrenci ücretsiz olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlandı.

Yıl boyunca öğretmenlerin yakından ilgilendiği, kaynak kitap desteği verilen 654 öğrenciden, 503'ü, aralarında tıp, hukuk, diş hekimliği, uzak mühendisliği fakültelerinin de olduğu birçok bölüme yerleşme başarısı gösterdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında da hizmet verecek olan sürekli eğitim merkezinde ön kayıt işlemlerine başlandı.