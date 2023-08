Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. Çok şükür artık Hakkari'nin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Örgütün içeride hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Güler, öğretmenevinde düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Güler, Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla ülkenin en güzide şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Konum itibarıyla stratejik ehemmiyete sahip Hakkari'ye büyük önem verdiklerini anlatan Güler, "Devletin temel görevi, vatandaşlarının güvenlik ve huzurunu sağlamak, aynı zamanda refahını temin etmek. Bu kapsamda, yıllardır büyük bir azim ve gayretle terörle mücadele ediyoruz. Son yıllarda sizlerin de yakından takip ettiği üzere kahraman Mehmetçiğin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. Çok şükür artık Hakkari'nin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Örgütün içeride hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe Hakkari'ye yapılan yatırımlar hız kazandı." diye konuştu.

- "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte"

Hizmet siyasetiyle ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre şehircilikten turizm ve kültüre kadar her alanda büyük yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Güler, devletin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha müreffeh bir Hakkari için var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Hakkari'nin dillere destan olan doğal güzelliklerinin gün yüzüne çıktığını, yaylalarının kafileler halinde yerli ve yabancı turistleri ağırladığını anlatan Güler, başta sportif faaliyetler ve gençlik festivalleri olmak üzere sosyokültürel etkinliklerin güvenle ve huzurla icra edildiğini dile getirdi.

Terörden temizlenen dağlarda, yaylarda gençlerin artık rahatça kamp yaptığını, dağcılık sporunu icra ettiğini ifade eden Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Hakkarili gençlerimiz, sporun her branşında büyük başarılara imza atarak şehrin gururu oluyor. Başta hayvancılık olmak üzere şehrin ekonomisi her alanda gelişiyor, bölgenin imaj ve itibarı da her geçen gün daha fazla yükseliyor. Dört mevsim turizm potansiyeli olan ve Doğu Anadolu'nun bu alandaki parlayan yıldızı Hakkari'nin, önümüzdeki dönemde bu kabiliyetlerini daha iyi değerlendirerek hak ettiği konuma ulaşması için gereken desteği vereceğiz. Amacımız, ülkemizin her köşesine hizmet götürmek, Hakkarili kardeşlerimiz için eser ve hizmet üretmektir. Binlerce yıldır şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir."

Ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere daha müreffeh ve daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Güler, "İçinde bulunduğumuz ortam ise hepinizin malumu. Bölgemizde ve dünyada her alanda büyük değişimlerin olduğu, hassas gelişmelerin yaşandığı, özellikle savunma ve güvenlik alanında risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönem. Böylesine kritik bir süreçte, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de ülkemizin savunması, güvenlik ve huzurumuz için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte." diye konuştu.

- "Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutların güvenliğini sağlarken terörle mücadelede de büyük başarılar elde ettiğini belirten Güler, bu konuda verilen emeklerin, gösterilen çabaların en yakın şahidinin Hakkarililer olduğuna dikkati çekti.

"Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri yoktur ve asla da olmayacaktır. Terörle mücadelede geldiğimiz seviye, terör örgütünün nifak ve ayrılık tohumları eken hain emellerini yerle bir etmiştir." diyen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şurası muhakkaktır ki terörle mücadelemiz, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi de büyük bir şevk ve gayretle sürdürüyoruz. Ayrıca başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek veriyor, küresel ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatları icra ederek ordumuzun gücünü daima diri tutuyor, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırıyoruz."

Sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle, şanlı ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha yukarılara taşıdıklarını ifade eden Güler, "Ülkemiz köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada jeopolitik önemi yüksek bir ülkedir. Türkiye, son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, içeride çok daha gelişmiş, dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Ülkemizin ulaştığı bu üstün seviyeden, Hakkari'nin de hak ettiği payı alması için çok çalışıyor ve gerekli çabaları gösteriyoruz. Bunun için bölgede büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması, şehrimizin geliştirilmesi her şeyden önemlidir ve en büyük önceliğimizdir. Bu konuda güvenlik güçlerimiz kadar Hakkarili vatandaşlarımıza da önemli sorumluluk düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkari'de tesis edilen güven ve huzur ortamına kolay gelinmediğini, güvenlik güçlerinin bir bütün halinde özverili mücadele ederek büyük bedeller ödediğini vurgulayan Güler, şehit ve gazilerin fedakarıyla elde edilen kazanımların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Devlet ve millet olarak birlik ve beraberliği her zamankinden daha sıkı ve daha sağlam tutmaları gerektiğini belirten Güler, "İnanıyorum ki daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye ve Hakkari için hep birlikte çok çalışacak, ülkemizin bütünlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, üzerine düşen ve kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye, büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edecek. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hakkarili hemşerilerime gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için bir kere daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Güler'e Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay eşlik etti.