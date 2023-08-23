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        Van'da kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:30 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:30
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        Van'da kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Bardakçı Mahallesi'ndeki Zeve Şehitliği mevkisinde 65 AL 929 plakalı kamyonet ile kamyon çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki torunu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Durumu ağır olan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

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