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        Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:46
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        Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:
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        HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Genç kardeşlerimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz. Önümüzde çok huzur dolu, müreffeh günlerin sizleri beklediğini ifade etmek istiyoruz. Belki şu an sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an dünyada sıkıntı yaşamayan bir ülkenin olmadığını bilmemiz lazım." dedi.

        Kentteki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Güler, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ile Şuay Alpay ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Bulvar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Güler, ardından beraberindekilerle Valiliği ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Hakkari Evi bahçesinde düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında gençlerle bir araya gelen Güler, Hakkari'yi çok önemsediklerini, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

        Hakkari'deki temaslarında iş konusunun sürekli gündeme geldiğini belirten Güler, "İş konusunda Hakkari'mizin önünün çok aydınlık olduğunu ifade etmek isterim. Pazartesi Çayırlı'da petrol araması başladı. İnşallah 3-4 yerde daha petrol araması yapılacak ama orada petrolün olduğu kesin. İnşallah petrol çıkacak, pazara girecek. Bizi ilgilendiren kısmı, evlatlarımızın buralarda çalışacak olması." dedi.

        Hakkari'nin turizmde iyi bir ivme yakaladığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

        "Kış ve yaz turizmi, yayla turizmi çok iyi durumda. Buralarda mayısa kadar kış turizmi devam ediyor. Bu, çok önemli. Belki sıkıntılar çekiyoruz, ülkemizde sıkıntı çekmediğimiz bir hiçbir alan yok. Bunlara katlanacağız, bekleyeceğiz. Genç evlatlarımız inşallah bizim çektiğimiz bu sıkıntıları çekmeden önümüzdeki yıllarda çok daha rahat ve müreffeh bir hayat yaşayacak. Bütün ümidimiz bu. Hayvancılık, arıcılık Hakkari'de başlı başına bir sektör. Bunları inşallah sizler daha modern usullerle yaygınlaşmasını sağlayacaksınız."

        Gelecekte daha huzurlu, rahat, ekonomik olarak daha iyi günler yaşanacağını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

        "Sayın Valimiz ile görüştük, liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında çok üst düzeyli öğrencileri daha yüksek okullara hazırlamak için özel kurslar düzenlenecek. Bunları bu sene inşallah teşvik edeceğiz. Bir lisemizden tıp fakültesine yerleşen 4 öğrencimiz var. Çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonra sayıları artar. Genç kardeşlerimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz. Önümüzde çok huzur dolu, müreffeh günlerin sizleri beklediğini ifade etmek istiyoruz. Belki şu an sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an dünyada sıkıntı yaşamayan bir ülkenin olmadığını bilmemiz lazım. 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. 50 bin kişiyi kaybettik. İllerimizi yeni baştan kuruyoruz. Dolayısıyla bu sıkıntıları inşallah atlatacağız."

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