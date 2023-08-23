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        Edremit TOKİ yolu onarılarak araç geçişlerine açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 23:29 Güncelleme: 23.08.2023 - 23:32
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        Edremit TOKİ yolu onarılarak araç geçişlerine açıldı
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        VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde toprak kayması sonucu tahrip olan TOKİ yolu onarılarak araç geçişlerine açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevsim şartlarından dolayı toprak kayması yaşanan Edremit TOKİ yolundaki çalışmalar tamamlandı.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında toprak kayması yaşanan alanda toprak tahliyesi yapılarak istinat duvarı inşa edildi.

        Nur Tatar Spor Salonu ile Seyir Tepesi arasındaki 2 kilometrelik yol hattında yapılan çalışmalarda yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğundaki istinat duvarının yanı sıra yolda yaşanan çökme ve deformeler onarılarak, yağmur sularının yola zarar vermemesi için drenaj hattı çalışmaları yapıldı.

        Bölgede olası heyelanı önlemek amacıyla istinat arkasında istifsiz taşlarla blokaj yapıldı, sıcak asfalt, trafik işaret ve yol çizgi çalışmalarının ardından yol çift şerit şeklinde araç trafiğine açıldı.

        Erenkent, (Yeni TOKİ) Erdemkent, (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) Mahallelerine ulaşımı sağlayan yol, yapılan çalışmalarla daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

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