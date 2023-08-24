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        Fotoğraf kursu öğrencileri Çatak'taki Saklı Şelale'yi görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:44 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:48
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        Fotoğraf kursu öğrencileri Çatak'taki Saklı Şelale'yi görüntüledi
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        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince açılan fotoğrafçılık kursunda eğitim gören kursiyerler, Çatak ilçesindeki Saklı Şelale'yi görüntüledi.

        Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursunda 60 kursiyer katıldı.

        Kursiyerler için Çatak ilçesinde doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenlendi.

        Kentin tarihi ve doğal yerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kursiyerler, Saklı Şelale'nin bulunduğu alanı gezdi, fotoğraf çekti.

        Kurs eğitmeni Murat Barın, bölgedeki görsel güzellikleri fotoğraflayıp, şelalede serinlediklerini söyledi.

        Her hafta kentin farklı güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını belirten Barın, "Haftanın belli günlerinde iki eğitmen eşliğinde 60 kişilik ekiple kentin farklı bölgelerini fotoğraflıyoruz. Amacımız Van'ın saklı güzelliklerini tanıtmak. Bu haftaki adresimiz Saklı Şelale'ydi. Arkadaşlarımız şelalenin farklı bölgelerinden güzel kareler yakalamaya çalıştı." dedi.

        Kursiyer Fatma Çali de "Su inanılmaz berrak ve serin. Bunaltıcı sıcaktan etkilenen arkadaşlarımız suya girerek serinledi. Yetkililerimizden bu tür yerlerin daha çok tanıtılmasını ve halkında özen göstermesini istiyoruz. Herkesin mutlaka buralara gelip görmesini istiyoruz." diye konuştu.

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