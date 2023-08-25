Van'da öğrenciler "Çocuk Akademisi" ile hayallerini gerçekleştirecek Van'ın İpekyolu Belediyesince hayata geçirilecek "Çocuk Akademisi" projesi ile öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesince hayata geçirilecek "Çocuk Akademisi" projesi ile öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

Yalı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve yıl sonunda hizmete açılması planlanan akademide, öğrenciler için bilişim ve teknoloji, yabancı dil, dikkat toplama, tasarım, drama ve bale gibi 12 atölye kurulacak.

Akademinin inşaatında incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, çocukların eğitimlerini destekleyecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Aydın, "Düşler atölyesinde çocuklarımız hayal kurma yeteneklerini geliştirirken tasarım ve lego oyun atölyesinde hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacaklar. Hayal ettikleri, tasarladıkları birçok şeyi hem yapay zeka hem de 3 boyutlu yazıcılar ile tasarlayabilecekler. Dikkat toplama atölyemizde dikkat dağınıklığı olan çocuklarımız odaklanmayı öğrenecekler, derslerinde daha başarılı olacaklar." diye konuştu.

Okulları gezerken bazı çocuklarda dikkat toplama eksikliğinin olduğunu gördüklerini anlatan Aydın, "Çocuk Akademisi" fikrinin bu nedenle ortaya çıktığını dile getirdi.

Aydın, akademiye çocukların yetenekli oldukları, kendilerini geliştirebilecekleri atölyeleri de eklediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Burada zengin bir kütüphanenin olmasını istedik. Her şey bir hayalle başlıyor. Biz de burayı tasarlarken hayallerimizi gerçekleştirdik. Uzmanlardan görüşler alarak gerekli tasarımları yaptık. Hobi bahçesiyle de çocuklarımız toprakla haşır neşir olacak. Binanın çevresindeki ağaçları muhafaza ile çevre bilinci oluşturmayı amaçladık. Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı müfredatın yanında, onları destekleyecek, başarılı olmalarını sağlayacak bir çalışma yaptık. Türkiye'de sosyal belediyecilik anlamında ilk olma özelliğine sahip. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada bir sirkülasyon olacak ve bir dönemde 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."