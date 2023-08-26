Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un Muş'taki ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) patlamasıyla ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un Muş'un Hasköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
MUŞ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü teröristlerin yerleştirdiği EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) patlamasıyla ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un Muş'un Hasköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
Sunay Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Gülsen ve babası Ahmet Selçuk'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Haberi alan şehidin ailesi, ağıtlar yaktı, terör örgütünü lanetledi.
Bekar olduğu belirtilen şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları da eve gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.