Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:24 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Milli Mücadele ruhundan aldığı güçle, 15 Temmuz ruhuyla TEKNOFEST gençliğimiz yetişiyor. Yatırımda, robotikte, sanatta, kültürde, teknolojide, inovasyon gibi birçok alanda Fatih'in deyimiyle Asım'ın nesli yetişiyor." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü programında konuşan Yıldız, Malazgirt'in şanlı tarihin başladığı yer, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışının bin yıllık referansı olduğunu söyledi.

        Her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt Meydanı'nda buluştuklarını ve hep birlikte kardeşliği haykırdıklarını belirten Yıldız, bu topraklara Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bektaşı Veli'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin sesini dinlemeye, insanlara aşıladıkları kardeşliği yenilemeye geldiklerini vurguladı.

        Büyük ve şanlı zaferleri kazandıran ecdadın torunları olduklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Zaferlerimiz bir. Malazgirt, Çanakkale zaferleri, İstanbul'un fethi bizim. Kurtuluş Savaşı ve Mili Mücadele bizim.15 Temmuz milletin destanı. Biz 1071'de Sultan Alparslan'la, Malazgirt'le Selçukluyuz. 1299'da, 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. 1919'da, 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile büyük ve güçlü devletin mensuplarıyız. Zaferlerimiz kutlu olsun. Malazgirt, Çanakkale zaferleri bizim. Milli Mücadele Zaferi, Başkomutanlık, Sakarya, Anafartalar, Dumlupınar bizim. Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Milli Mücadele ruhundan aldığı güçle, 15 Temmuz ruhuyla TEKNOFEST gençliğimiz yetişiyor. Yatırımda, robotikte, sanatta, kültürde, teknolojide, inovasyon gibi birçok alanda Fatih'in deyimiyle Asım'ın nesli yetişiyor."

        Cumhuriyetin 100. yılında emin adımlarla bininci yıla doğru ilerleyeceklerini ifade eden Yıldız, "Hiç kimse medeniyet yürüyüşümüzü durduramayacak. Yürüyüşümüz kutlu olsun. Katılımlarından dolayı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Her yıl burada birlik ikrarında bulunuyoruz. Yeniden ahitleşiyoruz. Malazgirt'ten Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si ve Sünni'si ile yola çıktığımız yerdeyiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un Muş'taki ailesine şehadet haberi veril...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un Muş'taki ailesine şehadet haberi veril...
        Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
        Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da öğrenciler "Çocuk Akademisi" ile hayallerini gerçekleştirecek
        Van'da öğrenciler "Çocuk Akademisi" ile hayallerini gerçekleştirecek
        Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlar Ahlat'ta sergileniy...
        Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlar Ahlat'ta sergileniy...
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 18 zanlı hakkında işlem yapıldı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 18 zanlı hakkında işlem yapıldı