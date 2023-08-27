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        Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:55 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:59
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        Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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        VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Atalan Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 ADT 405 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarına devrildi.

        Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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