"Geleneksel Edremit Piknik Şenliği"nde 500 kilogram köfte ve sucuk dağıtıldı

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde, kentin ve Van Gölü'nün tanıtımı amacıyla ikinci kez düzenlenen "Geleneksel Edremit Piknik Şenliği"nde, davetlilere 500 kilogram köfte ve sucuk dağıtıldı.

Edremit Belediyesince, Van Gölü sahilinde bulunan belediye parkında gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar yüz boyama, palyaço gösterisi ve geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

Görevliler tarafından hazırlanan ekmek arası köfte ve sucuktan yiyen vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti, piknik yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı İmadettin Çiçek, bu yıl ikincisini düzenledikleri şenliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik gereği vatandaşlara her türlü hizmeti verdiklerini belirten Çiçek, "Bu etkinlikle amacımız Van Gölü'ne dikkat çekerek birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Vatandaşlarımız burada güzel bir hafta sonunu geçirdi. Belediyemiz tarafından verilen ikramlardan yiyen vatandaşlar oyunlar oynadı. Piknik alanını dolduran yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza 500 kilogram ekmek arası sucuk ve köfte dağıttık." diye konuştu.

Pikniğe katılan Zeki Umut ise ailesiyle pikniğe geldiğini, belediyenin programı sayesinde güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

Çocukların çok eğlendiğini ifade eden Umut, "Buraya geldiğimizde şenlikten haberimiz yoktu. Edremit Belediyesinin düzenlediğini duyunca katıldım. Çocuklar çok mutlu oldular. Büyükler halay çekerek eğlendi. Belediye Başkanı İsmail Say'a bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Palyaçolar tarafından yüzleri boyanan ve oyunlar oynayan çocuklar ise çok eğlendiklerini dile getirdiler.