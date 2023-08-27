Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        "Geleneksel Edremit Piknik Şenliği"nde 500 kilogram köfte ve sucuk dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:16 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Geleneksel Edremit Piknik Şenliği"nde 500 kilogram köfte ve sucuk dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde, kentin ve Van Gölü'nün tanıtımı amacıyla ikinci kez düzenlenen "Geleneksel Edremit Piknik Şenliği"nde, davetlilere 500 kilogram köfte ve sucuk dağıtıldı.

        Edremit Belediyesince, Van Gölü sahilinde bulunan belediye parkında gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar yüz boyama, palyaço gösterisi ve geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

        Görevliler tarafından hazırlanan ekmek arası köfte ve sucuktan yiyen vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti, piknik yaptı.

        Belediye Başkan Yardımcısı İmadettin Çiçek, bu yıl ikincisini düzenledikleri şenliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Sosyal belediyecilik gereği vatandaşlara her türlü hizmeti verdiklerini belirten Çiçek, "Bu etkinlikle amacımız Van Gölü'ne dikkat çekerek birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Vatandaşlarımız burada güzel bir hafta sonunu geçirdi. Belediyemiz tarafından verilen ikramlardan yiyen vatandaşlar oyunlar oynadı. Piknik alanını dolduran yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza 500 kilogram ekmek arası sucuk ve köfte dağıttık." diye konuştu.

        Pikniğe katılan Zeki Umut ise ailesiyle pikniğe geldiğini, belediyenin programı sayesinde güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

        Çocukların çok eğlendiğini ifade eden Umut, "Buraya geldiğimizde şenlikten haberimiz yoktu. Edremit Belediyesinin düzenlediğini duyunca katıldım. Çocuklar çok mutlu oldular. Büyükler halay çekerek eğlendi. Belediye Başkanı İsmail Say'a bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Palyaçolar tarafından yüzleri boyanan ve oyunlar oynayan çocuklar ise çok eğlendiklerini dile getirdiler.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        Van'da minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        Van Gölü kıyısında "çevre temizliği şenliği" düzenlendi
        Van Gölü kıyısında "çevre temizliği şenliği" düzenlendi
        Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programı
        Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un Muş'taki ailesine şehadet haberi veril...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un Muş'taki ailesine şehadet haberi veril...
        Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
        Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı