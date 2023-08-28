Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Giriş: 28.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:22
VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 21-27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 6 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler, hakkında işlem başlatıldı.