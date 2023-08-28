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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:45
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
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        VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı safran, alkol, akaryakıt, sigara ve telefon ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 21-27 Ağustos'ta gerçekleştirilen 11 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 kilo 817 gram safran, 12.5 litre alkol, 878 litre akaryakıt, 1575 paket sigara, 86 cep telefonu,159 elektronik sigara ve 353 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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