Van'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 21-27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 64 yıl hapis cezası bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 şüpheli yakalandı.

Ekipler, kentteki birçok noktada yaptıkları denetimlerde de 62 kişi, 19 araç ile 9 motosikletin sorgulamasını yaptı.

Operasyonlarda çalıntı ürünler, 2 ruhsatsız tabanca, 100 litre yakıt ile cep telefonu ele geçirildi.