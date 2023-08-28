Van'da uygulanan devlet teşvikleriyle balık üretimi yaygınlaştırılıyor

VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Su kaynakları bakımından zengin olan Van'da devlet teşvikleriyle sayıları artan tesislerde yılda 3 bin 950 ton alabalık ve 40 milyon yavru balık üretiliyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, bölgede balıkçılık yapanların önemli geçim kaynağı haline gelirken Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sağlanan desteklerle çiftlik balıkçılığı da yaygınlaşıyor.

Devlet teşvikleri sayesinde Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerindeki akarsu ve barajlara kurulan 39 tesiste alabalık üretimi yapılıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü görevlilerince su kalitesinin sürekli analiz edildiği tesislerde yıllık 3 bin 950 ton alabalık ve 40 milyon yavru üretimi gerçekleştiriliyor.

Balık yetiştiriciliğiyle ilgili verilen eğitimlerden yararlanarak daha bilimsel üretim yapan balıkçılar, yetiştirdikleri balıkları kentin yanı sıra birçok ildeki işletmelere satarak ekonomiye katkı sağlıyor.

- "Göl ve göletlerin su kalitesi inceliyoruz"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, balık üretiminin her yıl daha da yaygınlaştığını söyledi.

Kentte belli aralıklarla tesisleri denetleyerek balık yetiştiriciliği ve hastalıklara karşı yetiştiricileri bilgilendirdiklerini anlatan Demir, "39 işletmenin 22'sinde yavru üretimini gerçekleştiriliyor. En çok alabalık üretimi Çatak, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde yapılıyor." dedi.

Göl, göletler, barajlar ve stok yoğunluğunun düştüğü su kaynaklarında balıkları aşıladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce 43 su kaynağında son üç yılda yaklaşık 1 milyon 630 bin sazan balığı aşılandı. İnci kefali dünyada sadece Van Gölü havzasında bulunan bir tür. Van su kaynakları yönünden zengin. Bu kaynaklar iyi değerlendirilirse alabalık yönünden kapasiteyi 4-5 bin tona kadar yükseltebiliriz. Bilimsel çalışmalara göre, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde Türkiye'nin en çok yavru yetiştiriciliğinin yapılabileceği su kaynakları mevcut. Biz de balıkçılarımızı, üreticilerimizi bu ilçelerde yavru yetiştirmek için yönlendiriyoruz. Göl ve göletlerin su kalitesini inceliyoruz. Sulardan numuneler alarak laboratuvarda parametrelerine bakıyoruz. Su kalitesi sonucuna göre suların balıkçılığa uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Çalışmalarla Van'daki balık üretimini, balıkçılık sektöründeki istihdamı artırarak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Yıllık 80 ton balık üretimi yapan Medeni Sarban da "Burada bir gramdan bir kilograma kadar balık görmek mümkün. Yavru balıkları büyüttükten sonra il dışına götürüp lokantalara teslim ediyoruz. Genellikle Ağrı, Hakkari ve Bitlis gibi çevre illere gönderiyoruz." dedi.

Balıkçı Muğdat Unak da "Kapasitemiz yıllık 26 ton. Yavru balıkları 500 gram olduktan sonra satışa sunuyoruz. Devlet destek veriyor. Hedefimiz daha çok üretim yapak." diye konuştu.