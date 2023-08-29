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        Van'da öğretmen ve öğrenciler kırsal mahalledeki okulu yeni eğitim yılına hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:04
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        Van'da öğretmen ve öğrenciler kırsal mahalledeki okulu yeni eğitim yılına hazırladı
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        VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde meslek lisesindeki öğretmen ve öğrenciler, gönüllü olarak gittikleri kırsal mahalledeki okulun bakım ve onarımını yaparak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

        Sahilkent Mahallesi'ndeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen, idareci ve farklı bölümlerden öğrenciler, köy okullarındaki öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim alması için çalışma başlattı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettikleri malzemelerle ilk çalışmayı ilçeye 35 kilometre mesafedeki Duracak İlkokulunda yapan öğretmen ve öğrenciler, okulun iç ve dış duvarlarını boyadı.

        Tahrip olan sıraları temizleyen, kırılan yerlerinin tadilatını yapan öğretmen ve öğrenciler, binanın elektrik ve su tesisatını yeniledi.

        Bahçedeki oyun grubunu onaran, zemini düzenleyen ekip, okullar açılıncaya kadar çalışmayı sürdürmeyi planlanıyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Kırsal bölgelerdeki okulların tadilat işlerini, söz konusu lisenin gönüllü öğrenci ve öğretmenlerinin yaptığını belirten Alhan, şunları kaydetti:

        "İlçedeki eğitim yuvalarının daha iyi hale getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimiz daha nezih ortamlarda eğitim görecekler. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temin ettiğimiz malzemelerle okullarımıza geliyoruz. Gönüllü yönetici arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle okullarımızın tadilatını, boyasını yapıyoruz. Okulları hızla 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllülük esasına göre geliyor. Okul bahçelerindeki oyun alanları da elden geçiriliyor. Burada öğrencilerimiz hem mesleklerini pekiştiriyorlar hem de işin insani ve sosyal sorumluluk boyutunu yerine getiriyorlar."

        - "Öğrenci kardeşlerimize daha güzel bir ortam oluşturuyoruz"

        Öğrencilerden Muhammet Eren Namlıoğlu da Duracak Mahallesi'ndeki okulda daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak için arkadaşlarıyla gönüllü olarak tadilat yaptıklarını dile getirdi.

        Namlıoğlu, "Okulun elektrik, mobilya, boya gibi bakımlarını yapıyoruz. Bu şekilde öğrenci kardeşlerimize daha güzel bir ortam oluşturuyoruz. Yaz tatili olmasına rağmen bu çalışmayı yürütüyoruz. Projede yer almaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

        Elektrik bölümü öğrencisi Ahmet Karadeniz ise bu okuldaki çalışmaların ardından diğer okullarda da aynı işlemleri yapacaklarını ifade etti.

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