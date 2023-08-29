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        Van'da sağanak etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:57
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        Van'da sağanak etkili oldu
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        VAN (AA) - Van'da sabah saatlerinde etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kent merkezinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini arttırdı.

        Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

        Valilik de sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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