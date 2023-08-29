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        Van'da cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:50
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        Van'da cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, cipin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Hoşap Mahallesi yakılarında Irak plakalı cip, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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