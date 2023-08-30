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        Vali Ozan Balcı'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:30 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:30
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        Vali Ozan Balcı'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Balcı, mesajında, tarihte bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan Büyük Taarruzun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan toprakların kurtarıldığını vurgulayan Balcı, milletin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu kaydetti.

        Balcı, milletin bu zaferle, birlik ve beraberlik anlayışıyla, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek olacak bir ders verdiğini, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirdiğini ifade etti.

        Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ulusun tarihine yön veren önemli savaşlardan biri olduğunu bildiren Balcı, şunları kaydetti:

        "Bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın, kıymetli hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

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