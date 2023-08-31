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        Van'da engelliler için sosyal hizmet kampüsü kurulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:40
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        Van'da engelliler için sosyal hizmet kampüsü kurulacak
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        VAN (AA) - Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesince, engeli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla sosyal hizmet kampüsü kurulacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu'ndaki Galericiler Sitesi yakınında 67 bin 961 metrekarelik alan inşa edilecek kampüs, 14 bloktan oluşacak.

        Kampüste, yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari ile konaklama binaları, çocuk evleri ve spor kompleksleri yer alacak.

        Kimsesiz çocukların da kalabileceği eğitim yuvası olarak da hizmet verecek kampüste engelli bireyler hem sosyalleşme hem de sosyal, kültürel ve sportif imkanlardan yararlanma imkanı bulacak.

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