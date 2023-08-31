Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da yapay zekayla yemek borusu kanserinin evresini tespit eden sistem geliştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:01 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da yapay zekayla yemek borusu kanserinin evresini tespit eden sistem geliştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve ekibi tarafından yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde özofagus (yemek borusu) kanserinin evresinin tespiti kısa sürede yapılabiliyor.

        Van YYÜ bünyesindeki Teknokent'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının desteğiyle yürütülen çalışmalarda yemek borusu kanseri teşhisi konulan hastaların tümör evresinin tespiti için tomografi görüntülerini tarayan yapay zeka geliştirildi.

        Altı kişilik ekip tarafından yapılan çalışmalarda yapay zekanın hata oranını test etmek için 30 -100 yaş aralığında 50 hastanın tomografileri yapay zekayla inceledi.

        Çalışmada geliştirilen yapay zekanın, yemek borusu kanserinin evresini yüzde 90 doğruluk payıyla tespit ettiği belirlendi.

        Doç. Dr. Çelik, AA muhabirine, yemek borusu kanserinin Van ve çevre illerde sık görüldüğünü söyledi.

        Yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdikleri sistem sayesinde yemek borusu kanserinin evresinin daha kısa sürede tespit edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Yemek borusu kanserinde "T evre" denilen yani tümörün yemek borusu duvarındaki derinliğini ölçen bir yapay zeka algoritması geliştirdik. Tümörün evresini yüzde 90 oranında tahmin ediyoruz. Araştırmamızda yemek borusu kanseri hastaların tomografi görüntülerini kullandık. Gerçek verilerden faydalandık. Algoritmamızı bu yönde geliştirildik. Masaüstü bir uygulama. Hastanemizde kullanmaya başladık. Yemek borusu kanserinde tümörün evresini daha kısa sürede öğrenmek isteyen hastanelerle de algoritmamızı paylaşabiliriz. İşin başındayız. Çalışmamızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Radyologlara önemli oradan destek sağlayacağını öngörüyoruz."

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman ise Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin Van ve bölge için en önemli sağlık kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

        Bölgede yaklaşık 3 milyon insana sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Karaman, "Merkezimizde önemli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle Van ve çevre illerde yemek borusu kanseri sıklıkla görülüyor. Yapay zeka ile yemek borusu kanserlerinin evre tespiti çalışması yaklaşık 2 yıldır devam ediyordu. Güzel bir başarı elde edildi. Merkezimizde başarılı işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tür bilimsel çalışmalara her zaman destek sunacağız." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Van'da engelliler için sosyal hizmet kampüsü kurulacak
        Van'da engelliler için sosyal hizmet kampüsü kurulacak
        Geliştirilen yapay zeka uygulamasıyla yemek borusu kanserinin evresi anında...
        Geliştirilen yapay zeka uygulamasıyla yemek borusu kanserinin evresi anında...
        Evde 31 kilo eroin ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli tutuklandı
        Evde 31 kilo eroin ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli tutuklandı
        Van'da 31 kilogram eroin ele geçirildi
        Van'da 31 kilogram eroin ele geçirildi
        Van'da sağanak sele neden oldu; 13 evi su bastı
        Van'da sağanak sele neden oldu; 13 evi su bastı
        Van'da aşiretler taziyeleri 2 güne düşürdü, takılarda 'kapalı zarf' usulüne...
        Van'da aşiretler taziyeleri 2 güne düşürdü, takılarda 'kapalı zarf' usulüne...