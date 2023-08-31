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        Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:20 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:23
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        Van'da "torbacı" operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 25-31 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı, 29,76 gram esrar, 11,25 gram sentetik kannobinoid ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

        Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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